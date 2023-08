Cancer du sein : l'IA pourrait aider au dépistage, selon une nouvelle étude

L'intelligence artificielle est-elle sur le point d'investir un nouveau domaine professionnel ? Après le monde de l'art et du cinéma, l'IA pourrait être utile en médecine, et en particulier aider au dépistage du cancer du sein. C'est du moins ce que conclut une étude parue ce mercredi 2 août dans le Lancet Oncology.



Réalisée en Suède sur quelque 80.000 femmes divisées en deux groupes, cette étude a permis de tester les performances de l'Intelligence artificielle à travers la réalisation d'une mammographie, examen classique de dépistage du cancer du sein. Le premier groupe de patientes a été examiné par deux radiologues, et le second par un seul radiologue, épaulé d'une IA.

En définitive, le groupe assisté par l'IA n'a pas enregistré de moins bonnes performances : légèrement plus de cancers y ont même été détectés. Le taux de "faux positifs", c'est-à-dire les cas où le premier examen soupçonne à tort un cancer, était, lui, semblable, relaie l'AFP.

Un seul radiologue étant nécessaire dans la procédure impliquant une IA, l'usage de cette technologie pourrait éventuellement réduire de moitié la charge de travail de ces médecins.

Un nouveau test dans 2 ans

Ces résultats sont prometteurs car le dépistage est largement considéré comme l'une des principales manières de lutter contre le cancer du sein. En France, il est généralisé chez les femmes de 50 à 74 ans, dans la lignée des recommandations européennes.

Pour autant, il est trop tôt pour conclure à l'intérêt réel de l'IA dans le domaine : il faudra plusieurs années de recul pour savoir si elle a été aussi efficace qu'un double avis humain. Pour ce faire, les chercheurs compareront dans deux ans le taux de cancers qui auront échappé au dépistage mais auront été diagnostiqués dans l'intervalle.