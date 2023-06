Inqom : La révolution de la comptabilité par l'Intelligence Artificielle

Une technologie innovante au service de la comptabilité

Inqom se concentre sur trois principes fondamentaux : productivité, qualité et sécurité, tout en offrant un processus de migration simplifié et un service client sur-mesure. Cette révolution technologique libère les professionnels de la comptabilité de la routine et des erreurs, leur permettant de se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée.

































Inqom est plus qu'un simple logiciel de comptabilité ; il s'agit d'une solution globale, révolutionnant les processus comptables traditionnels. Au lieu de simplement digitaliser les procédures existantes, Inqom a collaboré avec des cabinets partenaires pour revoir et optimiser chaque phase du processus comptable.

L'entreprise utilise des technologies d'automatisation avancées et des algorithmes d'intelligence artificielle pour accélérer et affiner les tâches, augmenter l'efficacité et réduire les risques d'erreur. Par exemple, l'intégration de l'IA dans le processus de saisie comptable a permis d'automatiser une tâche fastidieuse et sujette à erreurs, réduisant ainsi le temps consacré à cette tâche et augmentant la précision des données.

Le passage à un nouveau système peut souvent être une source d'inquiétude pour les entreprises, en raison du temps et des ressources nécessaires. Pour y remédier, Inqom a mis en place une équipe dédiée pour gérer le processus de migration. Ce service clé en main est conçu pour répondre aux besoins de chaque client, leur permettant ainsi de se concentrer sur leur cœur de métier.

Des bénéfices tangibles pour les professionnels de la comptabilité

Avec Inqom, les professionnels de la comptabilité peuvent tirer parti des avantages multiples offerts par la technologie de l'IA. L'automatisation des tâches routinières libère du temps pour se consacrer à des missions stratégiques, telles que l'analyse financière, la planification et le conseil aux clients. Cela conduit non seulement à une amélioration de la productivité, mais aussi à une augmentation de la qualité du service offert aux clients. En outre, Inqom permet d'élargir l'offre de services grâce à ses modules innovants, permettant ainsi aux cabinets de se distinguer de la concurrence et de renforcer leur position sur le marché. La technologie d'Inqom ne se limite pas à l'automatisation des tâches, elle intègre également des fonctionnalités avancées, telles que la dématérialisation des factures en conformité avec les normes européennes strictes.

En somme, Inqom se positionne comme une solution complète et innovante pour gérer la comptabilité et la fiscalité. En réinventant chaque étape du processus comptable grâce à l'IA, l'entreprise offre aux professionnels de la comptabilité une précision accrue, une meilleure efficacité et une tranquillité d'esprit. Avec sa vision centrée sur l'amélioration constante de la productivité, de la qualité et de la sécurité, Inqom est sans aucun doute un acteur à surveiller dans l'évolution de l'industrie comptable.

Contact :

inqom.com

01 84 80 25 56

hello@inqom.com







L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info