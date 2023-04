Affaire Buitoni : qu’est-ce que la bactérie E.Coli ?

E.Coli : son nom fait peur. Mise en avant dans l'actualité par une récente flambée de cas en France, liée à des pizzas Buitoni (Nestlé), Escherichia Coli est une bactérie à l'origine de nombreuses intoxications alimentaires, parfois mortelles - mais moins que les salmonelles et la listeria.

La première souche a été isolée lors d’une flambée de TIA survenue aux États-Unis en 1982. L’épidémie avait été provoquée par des hamburgers dont les steaks hachés étaient insuffisamment cuits.



E.Coli fait partie d'une grande famille de bactéries qui réside dans le tube digestif de l’homme et des animaux à sang chaud. La majorité des souches de E.Coli sont inoffensives, rappelle l'institut Pasteur.

Mais certaines variétés peuvent provoquer des intoxications. C'est la consommation d'une gamme d'aliments crus ou mal cuits qui peut être incriminée, de certaines viandes à des graines germées, comme dans la pire épidémie observée à ce jour en Europe en 2011. La contamination peut également survenir lors de la traite ou l’abattage de ces animaux.

Un "syndrome hémolytique et urémique" dans de rares cas

L'infection peut provoquer douleurs abdominales et diarrhées, lesquelles peuvent évoluer vers des formes sanglantes (colites hémorragiques). Des vomissements et de la fièvre peuvent aussi survenir. Dans de rares cas, ces intoxications, qui apparaissent trois à quatre jours après l'ingestion, peuvent dégénérer en "syndrome hémolytique et urémique" (SHU), avec notamment une insuffisance rénale, mortel dans 3 à 5% des cas. Ce sont surtout les personnes âgées et les enfants qui sont menacés.

La bactérie E.Coli peut aussi être à l'origine d'infections urinaires (cystites), en particulier chez la femme. Dans des cas rares, la bactérie peut infecter d'autres organes tels que la vésicule biliaire. Elle peut aussi causer des méningites chez le nouveau-né.

L'infection grave à E.Coli est particulièrement difficile à traiter : il ne faut pas utiliser d'antibiotiques qui risquent, au contraire, d'empirer les choses.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info