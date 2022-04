E.Coli : Nestlé défend la propreté de son usine Buitoni à Caudry

Nestlé se défend après les accusations de plusieurs anciens salariés de l'usine Buitoni de Caudry. "C'était très sale, partout. On a déjà vu des pizzas où il y avait des morceaux de gants dessus, mais on ne pouvait pas les rattraper" raconte, par exemple, une ancienne salariée du site au micro de RTL.

Pourtant, le groupe est formel : il n'y a aucun lien entre ces accusations et les contaminations à la bactérie E.Coli. L'entreprise souligne que ces témoignages proviennent d'anciens salariés souvent anonymes, le sous-entendu est qu'ils ne seraient pas très fiables. Selon Nestlé, les salariés toujours en poste ne reconnaissent pas leur usine dans cette description.

Sur les photos prisent à l'intérieur du site, Nestlé souligne qu'elles ont été publiées il y a plus d'un an et qu'entretemps l'usine a fait l'objet de deux contrôles des autorités sanitaires et qu'aucun des deux n'a relevé de problèmes d'hygiène.

Prélèvements en cours

Enfin, concernant les contaminations à la bactérie E.Coli, l'entreprise rappelle que des biologistes réalisent en ce moment des prélèvements dans toute l'usine et que seules ces analyses permettront de comprendre l'origine de la bactérie.