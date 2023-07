Santé : comment les aliments ont un impact sur la qualité de la peau ?

On le sait, le soleil a un impact sur notre peau. Il faut donc mettre de la crème pour préserver le capital soleil. Mais la nourriture permet également de maintenir la peau en bonne santé. Ainsi plus la glycémie joue aux montagnes russes, plus l'inflammation dans le corps augmente. Et cette inflammation est très liée à la peau, car elle à l'origine de l'acnée ou de l'eczéma par exemple.

Aussi, les pics de glucose accélèrent le vieillissement de la peau. En effet, le collagène, la molécule qui est très bonne pour la santé de notre peau, en cas de pics de glucose, va s'abîmer, et creuser les rides sur le visage.

Pour réduire ses pics de glucose, une première idée est de boire une cuillère à soupe de vinaigre dans un grand verre d'eau. Ou bien encore, d'aller faire une balade après avoir mangé quelque chose de sucré, car les muscles vont absorber un peu de l'excédent du glucose.

