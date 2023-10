Jessie Inchauspé explique pourquoi manger trop sucré creuse les rides

La peau s’influence également de l’intérieur. La façon dont on s’alimente peux avoir un impact sur la santé de notre peau. Et notamment sur notre glycémie. De sorte que, plus notre glycémie joue aux montagnes russes, plus on augmente l’inflammation dans notre corps, qui peut mener à des problèmes de peau comme l’acné, la rosacée, l’eczéma, le psoriasis, qui sont des problèmes inflammatoires. Une raison supplémentaire de limiter les pics de glucose.

Lors d’un pic de glucose, nos mitochondries, qui sont les petites usines dans nos cellules qui fabriquent de l’énergie, deviennent stressées. Elles fabriquent moins bien de l’énergie, on est fatigué, et ce stress engendre un processus inflammatoire. En outre, lors d’un pic de glucose, on augmente la glycation. C’est un processus qui s’apparente à la cuisson ou au vieillissement. Lorsqu’on met un poulet au four et qu’il passe de rose à cuit, c’est la glycation qui l’a transformé. Et dans le corps d’un être humain, depuis notre naissance, la glycation agit lentement, on cuit lentement, comme un poulet. Et lorsqu’on est complètement cuit, on meurt.

Les pics de glucose accélèrent le vieillissement et la glycation. Vous avez peut-être entendu parler du collagène, une molécule essentielle à la santé et à la jeunesse de la peau. Lorsqu’on enregistre beaucoup de pute de glucose, les molécules de collagène deviennent abîmées. Du coup, ça creuse des rides sur le visage.

On peut donc dire qu'à long terme, consommer trop de sucre creuse les rides. Mais on peut faire des choses pour réduire l’impact du sucre sur notre glycémie et réduire le vieillissement. Par exemple, si vous allez manger du sucre, prenez une cuillère à soupe de vinaigre dans un grand verre d'eau avant la sucrerie. Cela réduira le pic du chiffre sur l’organisme. Vous pouvez également utiliser vos muscles après avoir mangé quelque chose de sucré. Allez marcher pendant 10 minutes ou ranger votre appartement.