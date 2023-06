10 conseils pour perdre du poids avant l'été

Les beaux jours sont de retour, ainsi que les vêtements plus légers qui laissent apparaitre notre corps, et bien évidemment les maillots de bain. Bien que cette période estivale soit attendue par beaucoup, elle peut représenter un stress pour les personnes qui ne se sentent pas bien dans leur corps à cause de quelques kilos qu'elles considèrent de trop.

Il existe plusieurs méthodes pour perdre du poids rapidement avant l'été, pour enfin se sentir bien de montrer ses jambes, ses bras et peut être même son ventre. Le plus important est de préserver sa santé en ne s'affamant surtout pas.

En plus d'être dangereux pour la santé, cette méthode n'est pas durable et toutes ces privations auront été inutiles. Pour une perte de poids plus importante pour des raisons de santé, il est important d'être suivi par un médecin.

1. La méthode Kaizen

La méthode Kaizen peut être utilisée lorsque l'on a une volonté de changement de ses habitudes, comme l'arrêt du tabac ou la perte de poids. C’est une méthode japonaise d’amélioration continue. On ne peut pas du jour au lendemain courir un marathon ou être un excellent musicien. De même, on n’arrête pas de fumer en un jour. Un changement de comportement n’est pas un événement ponctuel. C’est le résultat d’un cheminement avec plusieurs étapes. La méthode Kaizen consiste à procéder par progrès successifs qui, mis bout à bout, nous font atteindre nos objectifs.

Pour s’améliorer et opérer des changements efficaces, il faut d’abord être capable de s’analyser, de faire le point sur ses comportements. Par exemple, si vous souhaitez marcher davantage, vous allez d’abord estimer votre nombre de pas quotidiens, puis vous allez définir un itinéraire à suivre chaque jour et le rallonger petit à petit.

Vous allez progresser à votre rythme, en essayant d’anticiper les obstacles : la fatigue ou le mauvais temps par exemple. Il faut aussi être capable de corriger ce qui n’a pas fonctionné. La méthode Kaizen prône les ajustements successifs. C’est tout l’inverse du changement brutal, en somme.

2. Choisir des aliments moins caloriques

Pour éviter les kilos superflus, la règle est simple : "Si j’ingurgite plus de calories que je n’en grille, je grossis." Cela va pour ce qu'on mange et ce qu'on boit, il faut donc, pour faire attention, boire de l'eau. Il n'y aucune calorie dans l'eau.

Si, malgré tout, vous voulez du sucré, préférez le fruit pressé au jus de fruits industriel, même s’il y a encore mieux à faire en mangeant carrément le fruit plutôt qu’en le pressant. Parce qu’une orange pressée, ça représente environ 90 calories. Mais la même orange, si vous la pelez et si vous prenez le temps de la mastiqu