Après une assiette bien remplie ou une soirée un peu trop alcoolisée, votre corps a parfois le besoin de se purifier. Quoi de mieux qu'une petite cure détox après l'excès afin d'accorder un peu de répit à votre foie, l’organe principal de la détoxification. Pour ce faire, nos confrères de Cuisine AZ vous ont concocté plusieurs recettes de jus fait maison qui feront sans aucun doute du bien à votre organisme.

Vous pouvez ainsi vous laisser tenter par le jus détox carottes pommes. Ce jus est parfait pour ceux désirant faire le plein de vitamines et accompagner leur digestion. Composé de pommes, de carottes et d'un morceau de gingembre, il est très simple à préparer. Il suffit de couper et laver l'ensemble des ingrédients avant de les passer dans un extracteur de jus.

Autres ingrédients, autres bienfaits. Le jus détox vert permet lui, grâce à sa richesse en oligo-élément, d'éliminer facilement les toxines et de neutraliser les radicaux libres. Pour le préparer, vous devrez peler un demi-concombre et le couper en morceaux. Après cela, coupez en dés une pomme lavée puis lavez des feuilles d'épinard et des branches de céleri. Après avoir rajouté un peu de citron pressé et un morceau de gingembre, pressez le tout et dégustez !

Enfin, vous pouvez essayer le jus détox carottes betteraves et pommes parfait pour endiguer la fatigue et renforcer vos globules rouges. Composé de deux carottes, deux betteraves cuites, une pomme bio (type Boskoop) et d'un citron jaune ou vert, ce jus peu être dégusté au petit-déjeuner pour retrouver la forme. Après avoir découpé puis lavé les différents ingrédients sauf le citron, mixez l'ensemble afin d'obtenir un mélange relativement épais mais lisse. Vous pouvez ensuite rajouter le citron pressé puis déposer votre jus au réfrigérateur une dizaine de minutes afin de le déguster bien frais !

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info