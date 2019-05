publié le 04/05/2019 à 13:01

Arrêtez les régimes restrictifs, ils ne servent à rien et favorisent l'effet "yo-yo". C'est le message délivré par Mac Lesggy et la nutritionniste Alexandra Dalu dans l'émission E=m6 intitulée Pourquoi je grossis, comment je maigris, diffusée lundi 6 mai sur M6 à partir de 21 heures.



Pendant plus de deux heures et demi, le journaliste et la médecin vont nous expliquer que la prise de poids peut-être liée à différents facteurs, plus ou moins connus : problèmes hormonaux, sédentarité mais aussi mauvaise qualité du sommeil. Et apporter les solutions adaptées à chaque profil avec un maître-mot : une prise en charge globale du patient.

Le docteur Alexandra Dalu en profite également pour tordre le cou à toutes les idées reçues sur les régimes et la perde de poids. La nutritionniste reçoit au quotidien de nombreux patients, qui sont loin d'avoir les bons réflexes pour perdre durablement leurs kilos en trop. Par exemple, beaucoup décident d'éliminer le gras de leur alimentation, alors que celui-ci est pourtant essentiel au bon fonctionnement de notre corps.

La nutritionniste, auteure des 100 idées reçues qui vous empêchent d'aller bien (Ed.Leduc.s) revient sur ces idées préconçues qui peuvent, au contraire, déséquilibrer votre alimentation et être à l'origine de surpoids.