Santé : qu'est-ce que la potomanie ?

Si l'eau est essentielle pour rester en bonne santé, sa surconsommation peut s'avérer dangereuse. La potomanie est une maladie rare dont le symptôme est un besoin excessif de boire de l’eau ou tout autre liquide. Il s'agit d'un trouble de la soif qui peut conduire à absorber jusqu'à 10 ou 15 litres d’eau, voire plus, chaque jour.

Cette maladie peut avoir plusieurs origines. Elle peut être de nature biologique, vous avez par exemple un diabète qui ne serait pas diagnostiqué : le sucre s’accumule dans le sang, les reins ne parviennent plus à concentrer les urines et ça débouche sur la polyurie. Et plus vous urinez, plus vous avez soif. La potomanie peut aussi être génétique, vous êtes dépourvu de l’hormone de régulation de l’eau, cela peut être une explication. Tout comme la prise de certains médicaments qui produisent une forme de sécheresse buccale. Mais elle peut également être de nature psychologique, notamment avec la schizophrénie, certaines névroses ou psychose infantiles ou plus rarement l’anorexie mentale.

Cette maladie reste assez rare, mais certains facteurs aggravants favorisent le risque de l'attraper. L'âge en est un. Le risque, même s’il est faible, augmente quand on aborde la soixantaine. La prise d'ecstasy représente également un facteur de risque.