Ségolène Royal de nouveau candidate à l'élection présidentielle ?

publié le 23/08/2019 à 10:02

Ambassadrice chargée de la négociation internationale pour les pôles arctique et antarctique, mais sûrement pas retirée de la vie politique. Ségolène Royal, ministre de l'Environnement sous le quinquennat de François Hollande, et candidate socialiste à l'élection présidentielle de 2007, n'a pas renoncé. Interrogée sur la volonté de Nicolas Sarkozy et de François Hollande de revenir à l'Élysée, Ségolène Royal a déclaré : "moi, je n'ai pas été présidente de la République, donc j'ai le droit d'y penser un peu."

Invitée de RMC et BFMTV, l'ex-ministre semble prête à prendre le leadership de la défense de l'environnement, "pourquoi pas". "De toute façon, c'est un combat que je ne lâcherai pas", a-t-elle ajouté, indiquant que ce sont "les sujets sur lesquels je me bats depuis 20 ans, bien avant que le mot 'écologie' n'existe."

L'ex-candidate a rappelé que "Valéry Giscard d'Estaing disait qu'il y avait pensé pendant quinze ans. Pendant quinze ans, il a eu le blues du pouvoir." Elle pourrait y penser plus de 15 ans : sur 2022, Ségolène Royal a assuré "ce n'est pas l'échéance."

Défense des femmes et de la planète, un programme ?

"Il y a un lien très étroit entre les violences faites à la nature et les violences faites aux femmes, selon l'ambassadrice aux pôles. Et quand on voit les images des chefs d'État et de gouvernement, que ce soit le G7, le G20 ou la Conférence de Paris sur le climat, où il n'y avait que 7 dirigeantes sur 190 chefs d'État, il y a un problème."

"Dans la montée des violences à l'échelle de la planète, je pense c'est la marginalisation des femmes qui fait que les choses sont beaucoup moins harmonieuses qu'elles ne devraient l'être", a conclu l'ex, et peut-être donc future, candidate à l'élection présidentielle.