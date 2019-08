et Marie-Pierre Haddad

Jean-Luc Mélenchon ne participera pas aux "Amfis d'été" de La France insoumise, qui se déroulent à partir de ce jeudi 22 août, jusqu'à dimanche à Toulouse. Le leader du mouvement rendra visite à l'ex-président brésilien Lula incarcéré au Brésil. Dans un message sur Facebook, le chef de file du mouvement, explique être "actuellement au Mexique".

Adrien Quatennens, le coordinateur de la France insoumise assure-t-il la relève ? Invité à l'antenne de RTL ce jeudi 22 août, le député du Nord rappelle que cela "fait un moment que Jean-Luc Mélenchon explique que la France insoumise ne tient pas à l’engagement d’un seul homme mais à un collectif avec des équipes constituées de plusieurs générations".

Pour lui, ce mouvement "peut fonctionner sans qu'il (Jean-Luc Mélenchon, ndlr), soit omniprésent". Mais, selon le député, le leader de la France insoumise reste le mieux placé pour mener la bataille de la présidentielle de 2022. "Tant que Jean-Luc Mélenchon est dans le jeu, il est la meilleure carte à jouer (...) S’il le souhaite, il sera pour moi le meilleur candidat".

Sur Facebook, Jean-Luc Mélenchon n'hésite pas comparer son sort et celui de l'ancien président brésilien Lula, actuellement en prison. Le leader de la France insoumise devra se rendre devant la justice en septembre pour la perquisition mouvementée qui avait eu lieu en octobre dernier. Est-ce comparable ? "C'est un procès politique", lance Adrien Quatennens. Ce dernier estime qu'il existe "un usage stratégique de la justice à des fins politiques". "Je considère qu'en France, il y a un certain usage des moyens de justice et de police à des fins politiques", détaille-t-il.