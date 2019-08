Arrêté anti-pesticides : la commune de Langouët, un labo écolo grandeur nature

publié le 22/08/2019 à 15:03

Un procès très symbolique. En Bretagne, le maire de Langouët, en Ille-et-Vilaine, comparait ce jeudi 22 août, devant le tribunal administratif de Rennes. En mai dernier, il avait pris un arrêté pour interdire l'usage des pesticides à proximité des zones résidentielles. Problème, c'est illégal. Mais Daniel Cueff refuse de retirer son texte.

Au micro de RTL, il explique : "C'est un arrêté, instituant une distance d'éloignement des pesticides. On n'a plus le droit de répandre des pesticides de synthèses dans un rayon de 150 mètres autour des maisons. C'est un principe de précaution de base. Le maire est le représentant de l'État dans sa commune".

Daniel Cueff, qui assure seul sa défense, estime que "si l'État est défaillant, c'est au maire de faire le nécessaire pour qu'au moins ses habitants ne soient pas empoisonnés. Madame la préfète décide de s'opposer à mon arrêté, donc s'il saute, elle autorise en définitive l'empoisonnement des habitants de ma commune".

Cantine bio et zéro désherbant chimique

La ville de Langouët "est engagée depuis 20 ans dans la transition écologique", explique le maire, élu depuis 1999 à l'AFP. Comment ? L'année de son élection, la commune a arrêté le désherbage chimique, soit "18 ans avant que la loi l’interdise dans toute la France", rappelle Le Monde.

En 2003, il entame la rénovation de l'école "reconstruite en pierre et en bois et munie d'un système de récupération des eaux de pluie", explique le journal. C'est aussi le premier bâtiment public de Bretagne à être équipé de panneaux solaires. L'année suivante, la cantine devient 100% bio et locale.

"Les élèves connaissent bien tous ces dispositifs et pratiquent très tôt le développement durable. Grâce au travail de la mairie, la plupart des enfants font du compost chez eux, et presque 6% des familles tentent de fonctionner en zéro déchet", explique Sylvain Fouré, directeur de l’école au Monde. Deux éco-hameaux ont été construits en 2005, puis en 2010. Un gros travail sur la réduction de l'empreinte carbone du village a aussi été mis en place.

"Tous ces efforts sont atténués par le fait qu'une partie des agriculteurs n'a pas pris la mesure de la nécessité de se passer des pesticides de synthèse, explique le maire. Et d'ajouter que "les enfants mangent bio à la cantine, habitent dans des bâtiments éco-conçus mais ils vivent près des champs et on a retrouvé des taux de glyphosate très élevés dans les urines de deux d'entre eux", déplore Daniel Cueff.