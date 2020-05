Renault : Edouard Philippe sera "intransigeant" pour préserver les sites en France

publié le 20/05/2020 à 16:04

Selon Le Canard Enchaîné, Renault envisagerait de fermer quatre sites en France, dont Flins qui assemble la citadine électrique Zoe et la Nissan Micra. Ces fermetures se feraient dans le cadre d'un vaste plan d'économie qui doit être annoncé la semaine prochaine. Le gouvernement sera "intransigeant" sur la "préservation" des sites en France, a réagi Edouard Philippe ce mercredi 20 mai.

"Quatre usines seraient fermées en France : Choisy-le-Roi, Dieppe et les Fonderies de Bretagne, pour commencer. Le gros morceau - Flins (....) - viendra plus tard", affirme l'hebdomadaire, sans citer de source.

Au micro de RTL, Philippe Martinez a tenu Carlos Ghosn pour responsable. Le secrétaire général de la CGT se demande si "les 5 milliards que le gouvernement s'apprête à prêter à Renault vont servir à restructurer l'entreprise". "Nous réagissons très mal. Ce dont a besoin Renault, c'est de reproduire des Renault en France et de retravailler sur l'emploi en France".

Les salariés du site de Flins inquiets

À Flins, les salariés hésitent entre surprise et résignation. Sur ce site qui assemble la Zoé 100% électrique, une voiture d’avenir, on sent que c’est la fin d’un cycle. "À mon avis, on abandonnera les véhicules à Flins et on fera une autre activité. Laquelle ? Aujourd’hui, on ne sait pas le dire, analyse Éric Contoux, du syndicat Force Ouvrière. Mais je pense que les véhicules à Flins, ça va être condamné."

Flins est pourtant un site industriel historique, emblématique, où sont encore assemblées 160.000 voitures tous les ans. Quel avenir pour les 2.600 salariés du site et 1.600 intérimaires ?