Coronavirus : bientôt 300 euros d'amende si vous jetez votre masque dans la rue ?

publié le 20/05/2020 à 15:49

Le port du masque chirurgical ou grand public est entré dans la vie quotidienne des Français depuis le déconfinement. Et avec malheureusement, son lot d'incivilités. Les rues sont jonchées de masques usagés et de gants déchirés. À Lyon, la colère des éboueurs monte de plus en plus face au danger auquel ils se retrouvent exposés. Un ras-le-bol qui se traduit aussi à Paris et dans plusieurs départements comme en Haute-Savoie ou encore dans les Alpes-Maritimes.

Afin de lutter contre ce fléau, Emmanuel Grégoire, le premier adjoint à la maire de Paris, souhaite la mise en place "d'une amende spécifique pour les masques abandonnés dans l'espace public". "C'est insupportable tant d'incivilité", s'emporte-t-il sur Twitter.

Le député LR des Alpes-Maritimes Éric Pauget a demandé dans un projet de loi, déposé le 18 mai, l'augmentation de l'amende "en cas de dépôt sauvage" à 300 euros. L'élu propose d'effectuer les contrôles en se servant de la vidéoprotection.

Je viens de déposer une proposition de loi pr lutter contre le dépôt sauvage de gants & masques utilisés, sur la voie publique afin de renforcer la lutte contre ces comportements qui induisent des risques sanitaires & environnementaux importants.

Ma PPL : https://t.co/NqB8MSG31y pic.twitter.com/qtvepoiMwi — Eric PAUGET (@EricPAUGET1) May 18, 2020

Le ministère de la Transition écologique et solidaire a publié sur Twitter une vidéo afin de rappeler qu'il était nécessaire de jeter son masque dans une poubelle, puis conservé 24 heures et ensuite déposé dans une poubelle pour ordures ménagères.

❌ Nous sommes nombreux à voir des masques usagés jetés par terre. Pourtant, il est simple d’éviter cette pollution en respectant les consignes⤵



Soyons #TousMobilisés pour :

✅ Préserver l’environnement

✅ Limiter la propagation du #COVIDー19

✅ Protéger les agents de collecte pic.twitter.com/hX60lU1257 — Ministère de l’Écologie (@Ecologie_Gouv) May 15, 2020