Renault : produire en France "c'est possible mais ça marche pas à tous les coups"

publié le 20/05/2020 à 13:55

Est-ce encore rentable de produire des voitures en France ? Pour Laurent Meillaud, consultant automobile, "en tous cas, c'est difficile". "Les modèles à fort volume sont faits à l'étranger (...) et les véhicules qui sont produits en France sont des modèles qui sont en perte de vitesse", détaille-t-il.

Selon lui, cela s'explique car ce "sont des gros modèles qui se vendent moins et parce que les seuils de CO2 font que c'est difficile car ces modèles sont frappés d'un malus". "Donc effectivement, la seule chance peut-être demain c'est de faire des véhicules électrifiés", poursuit Laurent Meillaud. Mais puisque les modèles d'entrée de games ne représenteront qu'une "petite fraction du marché, ce n'est pas cela qui va forcément sauver les usines."

Avec un nombre de véhicules fabriqués en France qui a chuté en 20 ans, passant de 3,5 millions à 2 millions, il rappelle que ce n'est "pas si facile que cela de produire en France". Toutefois, "on peut produire, car, si l'on regarde en Lorraine, il y a une usine de Smart et cette usine produit également aujourd'hui des SUV électriques de Mercedes." Donc, "c'est possible mais cela ne marche pas à tous les coups", conclut-il.