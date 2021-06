Régionales : 4 infos pratiques avant d'aller voter

publié le 01/06/2021 à 13:01

Les élections régionales et départementales auront lieu les 20 et 27 juin 2021. A cette occasion, les électeurs choisissent les conseillers régionaux et départementaux, qui éliront ensuite les présidents du conseil départemental et de la Région.

Dans l'isoloir, il faudra donc choisir une liste, et pas un seul candidat comme à l'élection présidentielle. L'enjeu est important car la Région dispose de compétences en matière de transports, d'aménagement du territoire ou encore de développement économique. Les personnes élues disposeront d'un mandat de six ans.

Mais avant de se rendre aux urnes, il faut vérifier quelques données élémentaires comme votre inscription sur les listes électorales ou encore le contenu des programmes. RTL a regroupé les essentiels de ces élections en quatre questions pratiques.

Vérifier qu'on est inscrit sur les listes électorales

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. Toute personne âgée de 18 ans qui a fait son recensement citoyen y est inscrit automatiquement, ainsi que toute personne ayant acquis la nationalité française après 2018.

Néanmoins, après un déménagement par exemple, il faut se réinscrire sur la liste de son lieu de domicile. Pour cette élection, le délai était fixé au 14 mai, mais il peut être étendu au 10 juin dans certains cas, par exemple si vous avez dû déménager pour des raisons professionnelles après le 14 mai.

Pour vérifier que vous êtes bien inscrit, vous pouvez vous rendre sur service-public.fr à la rubrique "Interroger votre situation électorale". Après avoir renseigné quelques informations sur vous, vous saurez si vous êtes bien inscrit.

Dans quel bureau de vote se rendre ?

Vous ne pouvez pas vous rendre dans n'importe quel bureau de vote pour l'élection régionale. Un lieu vous est assigné lors de votre inscription sur les listes électorales. Si vous l'avez oublié, la procédure est la même qu'indiqué précédemment. Il suffit d'interroger sa situation électorale sur service-public.fr, afin d'obtenir le numéro du bureau de vote et sa localisation.

Les bureaux de vote sont en général ouverts de 8h à 18h, mais dans les grandes villes, l'horaire est souvent repoussé à 20h. Pour vérifier les horaires d'ouverture de votre bureau de vote, vous pouvez consulter le site de votre mairie, ou appeler directement la mairie.

Faire une procuration

Si vous ne pouvez pas être sur place le jour des élections, vous pouvez faire une procuration. La personne mandataire doit obligatoirement être inscrite dans la même commune que vous.



Depuis le mois d'avril 2021, il est possible de faire sa demande de procuration en ligne sur maprocuration.gouv.fr, ou de remplir le formulaire CERFA n°14952*02. Dans tous les cas, il faudra ensuite se rendre en commissariat, en gendarmerie, dans un tribunal ou tout lieu défini par le préfet, avec une pièce d'identité, pour valider la procuration.

Comment retrouver les programmes des candidats ?

Avant de voter, mieux vaut consulter les programmes pour différencier les candidats. Mais il arrive que des professions de foi soient égarées à l'envoi, ou tout simplement qu'on les ai perdues chez soi. Si vous souhaitez consulter les programmes des candidats, de nombreuses listes disposent d'un site internet où vous pourrez le retrouver facilement. Autrement, une plateforme du ministère de l'Intérieur, intitulée programmes-candidats, regroupe la plupart des professions de foi par département et par région.