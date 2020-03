publié le 15/03/2020 à 18:25

En pleine épidémie de coronavirus, le premier tour des élections municipales s'est donc déroulé dans un contexte particulier avec un taux de participation historiquement bas, qui était de 38,77% à 17h ce dimanche 15 mars. Malgré cela, le scrutin a bien eu lieu et les premières estimations de résultats sont attendues à partir de 20h.

Ce seront celles de la majorité des communes, dont les bureaux de vote ferment à 18h. Mais les isoloirs de certaines grandes villes comme Paris, Lyon, Marseille, et leurs banlieues sont accessibles par les électeurs jusqu'à 20h et leurs résultats arriveront donc logiquement plus tard dans la soirée.

Certains médias étrangers, notamment en Belgique et en Suisse, publient des résultats à partir de 18h, ce qui est strictement interdits par la loi en France.