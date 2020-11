Déménagement : comment faire des économies et s’organiser ?

publié le 31/10/2020 à 05:55

Déménager ce n'est pas rien. Et même si quitter son domicile pour un endroit plus beau et plus joyeux n'amène que du positif, les choses auxquelles penser sont nombreuses. Si l'organisation semble la clé évidente, comment faut-il s'y prendre pour aborder du mieux possible cette aventure ? "On est fait pour s'entendre" vous répond et vous offre quelques conseils.

"Plus tôt on s'y prend, plus on est serein, et plus c'est efficace, raconte Guillaume Errard, journaliste immobilier au Figaro. L'idéal, c'est de s'y prendre trois mois à l'avance". S'y prendre et anticiper tout imprévu, mais dans le bon ordre. "Commencer par les taches administratives en prévenant la banque, les opérateurs télécoms, les écoles ou encore les fournisseurs de gaz et d'électricité", continue le journaliste.

Vient ensuite l'épreuve des cartons. Difficile de savoir combien seront nécessaires. Mais une petite astuce existe selon Guillaume Errard : "vous prenez la surface de votre logement, et vous la multipliez par 0,75. Le résultat vous donnera environ le nombre de cartons dont vous aurez besoin pour déménager". Reste ensuite à tout emballer.

Déménager entre amis, ou avec des professionnels ?

Un déménagement peut coûter cher. Si faire appel à votre entourage semble évident, passer par un professionnel agréé rassure. Mais si tel est le cas, "faites jouer la concurrence selon les prix", conseille Guillaume Errard. Les frais dépendront de la surface à déménager, ainsi que la distance entre vos deux habitations. Et si vous souhaitez, seul, louer un camion, assurez vous de ne pas prendre trop grand ou trop petit : "pour un studio, il faut un camion de 6 à 10 m³. Si vous avez un T3, comptez 30 m³, et pour un logement de 30 à 65 m², un camion de 50 m³ sera nécessaire", continue le journaliste.

Dans le cas ou les professionnels s'occupent intégralement du transport, comment faire si pendant le transport de vos meubles, ces derniers se retrouvent abîmés ? Durant un déménagement, le professionnel mandaté vous remet un bordereau de livraison, vous permettant de mentionner si des meubles ont été endommagés. Dans ce cas, vous disposez de 10 jours pour faire une réclamation par lettre recommandée, en apportant les preuves des dégradations. En dernier lieu, il vous faut joindre à ce dossier une déclaration de valeur dans laquelle est fixée en amont avec le déménageur la valeur totale et individuelle du mobilier transporté. Des documents très utiles pour les assurances.

Enfin, un dernier conseil. Si vos voisins de palier déménage en même temps que vous, rien ne vous empêche de faire du co-déménagement. Économies assurées, si tant est que vous partiez dans la même région, afin de ne pas trop vous encombrer de détours coûteux.

Au sommaire de l'émission :

Déménagement : comment faire des économies et s’organiser en temps de Covid ?



Invité : Guillaume Errard, journaliste immobilier au Figaro.



Comment prendre soin de nos cactus et nos plantes grasses ?

Invitée : Pierre Nessmann, paysagiste et rédacteur en chef adjoint de " Rustica pratique " et rédacteur en chef de l’émission " Mission : Végétal " diffusée sur M6.

Comment cuisiner les cucurbitacées ?

Invitée : Angèle Ferreux-Maeght, chef, créatrice de La Guinguette d'Angèle à Paris et naturopathe.

Réagissez et retrouvez tous nos conseils, nos astuces, nos idées, nos bons plans et les recettes savoureuses et faciles de nos chefs sur nos réseaux sociaux : Facebook, Twitter et Instagram ! Nous Voilà Bien ! vous accompagne chaque samedi matin de 9h15 à 10h, de façon concrète et positive pour vous faciliter la vie !