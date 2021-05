Régionales en Bretagne : les héritiers de Jean-Yves Le Drian se déchirent

publié le 30/05/2021 à 20:14

Le ministre des Affaires étrangères, toujours très respecté et longtemps très écouté dans son ancien fief, a passé la main au socialiste Loïg Chesnais-Girard en 2017. Mais Jean Yves Le Drian a choisi Macron en 2017, et pas son successeur. Socialistes et macronistes ont dirigé ensemble la Bretagne mais la majorité a explosé à l’approche des élections régionales, où 13 listes se présentent.



Loïg Chesnais-Girard, le président sortant de la Bretagne, arpente le marché de Concarneau. Au revers de sa veste un petit emblème brodé. "Le genêt est une plante qui peut reconquérir les friches, reconquérir les endroits difficiles", décrit l'élu. Un clin d’œil du socialiste à sa réélection incertaine.

Début avril, sa majorité a explosé : "On peut que constater qu'il y a dans des campagnes des trahisons, des départs, des changements de ligne. Moi je garde ma cohérence, je garde l'équipe qui me fait confiance et j'avance pour la Bretagne. Rendons ces élections régionales aux Bretons", lance Loïg Chesnais Girard, visant l'un de ses vice-présidents, Thierry Burlot. Ils ont fait partie de la même majorité jusqu'en avril, mais Thierry Burlot conduit aujourd'hui une liste la République en marche.

Thierry Burlot, marcheur en Bretagne

Thierry Burlot est en visite chez des ostréiculteurs de Paimpol, en première ligne pour constater les conséquences du réchauffement de la mer. Si l'environnement est une préoccupation partagée, Thierry Burlot accuse Loïg Chesnais-Girard d'envisager une alliance de second tour avec Europe Ecologie Les Verts pour prendre un virage écolo radical.

"Nous on pense que la Bretagne, ce n'est pas ça. La Bretagne c'est une ligne qui est beaucoup plus mesurée. On a proposé de créer une ligne de rassemblement pour éviter les fractures qui s'opèrent aujourd'hui en Bretagne entre cette écologie stigmatisante qui remet en cause les fondamentaux de l'économie bretonne et sans doute plus de compromis qu'on propose aux Bretons", affirme le candidat LaREM.

Les enfants de Le Drian "se déchirent"

Entre les deux anciens amis, la rupture semble consommée. Pourtant, Jean-Yves le Drian ne cache pas qu'il rêve de les réconcilier. Mais pour Gilles Pennelle, tête de liste du Rassemblement national, malgré son aura, l'ancien homme fort de la Bretagne n'y parviendra pas. "Certes il a incarné pendant très longtemps une personnalité forte en Bretagne, mais il n'a pas assuré sa succession. Aujourd'hui, Chesnais Girard et Burlot sont ses enfants qui se déchirent et il semble impuissant à les réconcilier", tranche-t-il.

Jean-Yves Le Drian tarde d'ailleurs à se prononcer ouvertement en faveur de Thierry Burlot, comme s'il lui en coûtait trop de renier Loïg Chesnais-Girard, le successeur qu'il avait désigné. Il faut dire aussi que les électeurs bretons ont désavoué les listes en Marche qu'il soutenait aux municipales.

Les 13 listes en Bretagne

1. Hissons haut la Bretagne - Isabelle Le Callennec (LR)

2. Bretagne d'avenir - Claire Desmares-Poirrier (EELV)

3. Un nôtre monde - Christophe Daviet (DIV)

4. Bretagne insoumise - Pierre-Yves Cadalen (LFI)

5. Tous unis contre l'islamophobie, agir pour ne pas subir - Kamel Elahiar (UDMF)

6. Nous la Bretagne avec Thierry Burlot - Thierry Burlot (LaREM)

7. La Bretagne avec Loïg - Loïg Chesnais-Girard (PS)

8. La Bretagne en héritage - Yves Chauvel (EXD)

9. Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs - Valérie Hamon (LO)

10. Une Bretagne forte - Gilles Pennelle (RN)

11. Bretagne ma vie - Daniel Cueff (écologiste)

12. Bretagne responsable - Joannic Martin (PB)

13. Debout la Bretagne debout la France - David Cabas (DLF)