Régionales 2021 en PACA : "Mariani va offrir l'excellence à cette région", assure Le Pen

La région PACA est celle que le Rassemblement national a le plus de chance d'emporter. À Six-Fours-les-Plages dans le Var, Marine Le Pen est en terrain conquis avec une ambiance photo de vacances devant les canaux de pêche colorés du port. La patronne du RN tracte en personne pour son candidat entre les stands d'encornets farcis. Accueillie en popstar dans les travées du marché : "Je l'aime bien. En plus je la trouve jolie, plus jolie qu'à la télé", confie une habitante.



Marine Le Pen n'a pas été très loquace ce jeudi 17 juin mis à part un coup de griffe à Renaud Muselier : "La région est sous la direction de M. Muselier le bonnet d'âne quasiment des régions françaises. Thierry Mariani va offrir l'excellence à cette région". À Six-Fours-les-Plages, les habitants veulent croire que cette fois-ci la victoire est à portée de main : "On a tout essayé. Essayez le Rassemblement National ! Pourquoi ça ne se passerait pas en PACA ?", interroge l'un d'eux.

Les cadres du RN le jurent, le patacaisse Muselier/En Marche peut permettre de faire la bascule. "Les listes ont été faites à l'Élysée avec M. Castex. Je ne pense pas que les électeurs de LR apprécient ce style de compromission. C'est ce pourquoi d'ailleurs ils se tournent massivement vers nous aujourd'hui et je les comprends", explique le maire de Fréjus, David Rachline. Les cadres le disent, gagner la région PACA c'est la victoire rêvée pour mettre la campagne présidentielle sur orbite.

D'après le dernier sondage BVA pour RTL et Orange, le candidat du Rassemblement National Thierry Mariani est le mieux placé, avec 42% d'intentions de vote au premier tour, loin devant son rival Renaud Muselier à 32% et Jean-Laurent Félizia du Rassemblement Écologique et Social à 16%.