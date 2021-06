Les infos de 8h - Régionales 2021 : en PACA, une alliance qui divise les militants LR

À trois jours des élections régionales et départementales, le Rassemblement national est le mieux placé. Selon un sondage BVA pour RTL et Orange, Thierry Mariani récolte ainsi 42% des intentions de vote, loin devant son rival Les Républicains (LR), le sortant Renaud Muselier à 33%, et du Rassemblement écologique et social, dont le candidat Jean-Laurent Felizia est crédité de 16% des voix.

La campagne de LR ressemblerait cependant presque à un chemin de croix. L'accord passé entre Renaud Muselier et La République En Marche (LaREM) a déchiré le camp. L'alliance ne passe pas très bien non plus auprès des militants. Sur le terrain, certains "colleurs d'affiches" refusent même de tracter et de faire campagne pour lui, notamment à Carpentras, dans le Vaucluse.

Frédéric est encarté chez LR depuis six ans et a participé à toutes les campagnes de la droite, sans exception. Sur la banquette arrière de son véhicule, la panoplie du militant de terrain pur sucre est posée en vrac. Pourtant, cette année, le cœur n'y est pas. "J'ai refusé de faire campagne pour Renaud Muselier parce que je ne suis pas d'accord avec la présence de Marcheurs sur la liste", explique le militant. "Ce n'est pas possible de faire campagne pour la concurrence", clame-t-il.

Tracter par fidélité pour le parti

"Pour moi, Renaud Muselier est un opportuniste qui tient à sa place", estime un autre militant LR prêt à donner sa voix au Rassemblement national, car il ne votera pas "une liste avec des marcheurs dessus". Une démarche impensable pour Gaétan, encarté depuis 1998, lorsque LR était encore le RPR. "Il a fait une erreur, il n'aurait pas dû s'allier dès le premier tour, mais on y va, tant pis, on n'a pas le choix", indique celui qui tracte pour Renaud Muselier par fidélité au parti.

La division entre les militants LR est bien présente dans le Vaucluse, mais aussi sur l'ensemble de la région. Ces derniers sont pris entre la peur de perdre l'élection et celle d'être pris pour des idiots utiles.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Jean Castex a annoncé ce mercredi 16 juin la fin de l'obligation de porter le masque en extérieur. Il reste néanmoins obligatoire dans les lieux clos.

Éducation - Depuis 8 heures ce jeudi 17 juin, 525.760 lycéens planchent sur la première épreuve du bac 2021, celle de philosophie.

Police - Cédric Jubillar, sa mère et le compagnon de cette dernière ont été placés en garde à vue mercredi 16 juin, six mois après la disparition de Delphine Jubillar, sa compagne.