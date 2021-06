Régionales en PACA : Thierry Mariani caracole en tête devant Renaud Muselier

À quatre jours du premier tour des élections régionales, le Rassemblement national arrive largement en tête des intentions de vote au premier tour, d'après une étude réalisée par l'Institut BVA pour Orange et RTL.

En effet, la liste RN de Thierry Mariani recueillerait 42% des voix, contre 33% pour la liste LR, UDI, Modem, Agri, LaREM menée par le président de la région PACA, Renaud Muselier. En effet, si ce dernier bénéficie d'une notoriété élevée, 81% des habitants de la région le connaissent, son image est en demi-teinte : 44% de ceux qui le connaissent déclarent avoir une bonne opinion de lui, 35% déclarent en avoir une mauvaise et 21% ne se prononcent pas.

Concernant son bilan à la tête de la région, depuis 2017, seuls 37% des habitants interrogés se disent satisfaits, contre 39% qui ne le sont pas. Devant lui, le candidat RN Thierry Mariani bénéficie d'une notoriété similaire avec 76% des habitants qui le connaissent. Parmi eux, 43% en ont une bonne opinion et 35% en ont une mauvaise.

La liste du Rassemblement national a notamment réussi à rallier 44% des sympathisants LR ainsi que d'un quart des électeurs de 2015 de Christian Estrosi. De son côté, la liste de gauche, conduite par Jean-Laurent Félizia recueillerait quant à elle 16% des voix et pourrait ainsi se qualifier au second tour.

Image des têtes de listes Crédit : BVA pour Orange et RTL

Étude réalisée par l’Institut BVA auprès d’un échantillon interrogé par internet entre le 9 et le 14 juin 2021. Échantillon de 813 personnes inscrites sur les listes électorales, issues d’un échantillon de 901 personnes âgées de 18 ans et plus, représentatif de la population de la région Provence-AlpesCôte d’Azur. La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas appliquée aux variables suivantes : sexe, âge, profession de l’interviewé, département et catégorie d’agglomération.