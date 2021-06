Les infos de 12h30 - Somme : Emmanuel Macron en visite à Poix pour son tour de France

Tandis que le port du masque n'est plus obligatoire en extérieur depuis ce jeudi 17 juin, Emmanuel Macron, lui, est sorti masqué dans la foule. Le président de la République est ce jeudi 17 juin à Poix, dans la Somme, pour la troisième étape de son "Tour de France". La première depuis la gifle du mardi 8 juin dernier, dans la Drôme.

À trois jours du premier tour des élections régionales et départementales, Emmanuel Macron s'est ainsi rendu sur les terres de Xavier Bertrand. Le chef de l'État, masque blanc sur le nez et entouré d'un service de sécurité renforcé, n'a pas boudé son plaisir de discuter avec les habitants venus à sa rencontre. "Les personnes qui travaillent, il faut les aider à gagner et vivre dignement leur vie", a-t-il notamment déclaré auprès d'une aide-soignante avec qui il a longuement échangé.

Le cortège présidentiel s'est arrêté devant les panneaux électoraux de cette commune picarde, notamment ceux du président de la région, Xavier Bertrand. Pourtant, Emmanuel Macron l'assure, il n'est pas en campagne. "Je suis au travail, on gère la crise sanitaire avec beaucoup de précautions. Hier, nous avons pris des décisions qui vont permettre à la prochaine étape", a indiqué le président de la République.

"Je continue le travail pour la nation"

"Comme cela ne vous échappe pas, je ne touche à aucun des sujets régionaux. Je n'interfère pas dans cette campagne, je continue simplement le travail pour la nation et nos compatriotes", a insisté Emmanuel Macron auprès des journalistes.

La visite prendra ensuite une tournure plus personnelle avec la visite de l'école de sa grand-mère, Manette, pour échanger avec des parents d'élèves et des enfants encore masqués. Plus tard dans l'après-midi, le cortège présidentiel se rendra également sur les terres du Rassemblement national.

À écouter également dans ce journal

Météo - Dix-sept départements sont en vigilance orange ce jeudi 17 juin pour orages. Quatre d'entre eux le sont aussi pour pluie et inondations. Le Rhône a quant à lui été placé en vigilance orange pour canicule.

Politique - Marine Le Pen était à Six-Fours-les-Plages, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, ce jeudi 17 juin pour soutenir la candidature de Thierry Mariani aux régionales.

Éducation - Coup d'envoi pour le bac 2021. Les lycéens français ont planché sur leur première épreuve, la philosophie, ce jeudi 17 juin. Retrouvez ici les sujets des filières générales et technologiques.