Producteur passé à tabac : ces policiers "ont sali l'uniforme de la République", selon Darmanin

Des images d'une rare violence. Trois policiers ont été suspendus, ce jeudi 26 novembre, de leurs fonctions après le tabassage d'un producteur de musique, documenté par une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux et révélée par Loopsider.

Le parquet de Paris a classé cette enquête et ouvert une nouvelle procédure pour "violences par personnes dépositaires de l'autorité publique" et "faux en écriture publique", confiée à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN).

Sur France 2, Gérald Darmanin a indiqué que "ces images sont inqualifiables et extrêmement choquantes". Le ministre de l'Intérieur a annoncé avoir demandé la suspension des policiers concernés par cette violente interpellation.

"Si la justice conclut à une faute, je demanderai la révocation des trois policiers, a annoncé le locataire de la place Beauvau. La responsabilité, c’est quand on connait des faits et on prend des décisions".

"Je ne suis pas un homme qui recherche des fusibles et des boucs émissaires" - Gérald Darmanin sur France 2





En pleine polémique sur le droit de filmer les forces de l'ordre en opération et l'évacuation musclée d'un camp de migrants, plusieurs responsables politiques dans les rangs de la France insoumise ont demandé la démission du préfet de police de Paris Didier Lallement. "Je ne suis pas un homme qui recherche des fusibles et des boucs émissaires", a répondu Gérald Darmanin.