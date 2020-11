publié le 26/11/2020 à 18:35

De longues minutes de violences et des accusations d'insultes racistes. La vidéo de Michel, un producteur de musique du XVIIème arrondissement de Paris, tabassé par trois policiers a suscité l'indignation, dont celle du leader du Parti socialiste, Olivier Faure.

"J'ai vu ces images révoltantes, insoutenables, scandaleuses. Aucun policier qui se comporte comme ça ne mérite de porter l’uniforme”, a tranché le député de Seine-et-Marne, “une règle doit être claire : celles et ceux qui s'imaginent avoir un permis de racisme, de tabassage, doivent être radiés des cadres de la fonction publique”.

Olivier Faure a également indiqué avoir une pensée pour les victimes de faits "qui n'ont pas été enregistrés". Il a sévèrement jugé la politique du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui, à son sens, "met le feu à peu près partout", lui reprochant notamment ses déclarations vis-à-vis de la liberté de la presse.

Le premier secrétaire du Parti Socialiste a par ailleurs appelé à une nouvelle stratégie de maintien de l'ordre en France. "Partout en Europe, on cherche la désescalade, et en France, on cherche le contact pour pouvoir en tirer un profit politique", a-t-il dénoncé.