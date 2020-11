publié le 26/11/2020 à 19:19

17 minutes d’enfer. Michel, un producteur de musique, a été roué de coups par trois policiers le week-end dernier dans le XVIIe arrondissement de Paris parce qu’il ne portait pas de masque. Les faits se sont déroulés dans son studio d’enregistrement équipé de vidéos surveillances. Les images révèlent l’extrême violence des policiers mais aussi leurs mensonges dans la procédure qui avait amené cet homme en garde à vue.



"Bien sûr que j’ai eu peur. J’avais mon téléphone à la main. J’ai un policier qui me braque, qui se cache. Bien sûr que j’ai peur, je suis un homme moi. J’ai peur. Les gens qui doivent me protéger me braquent. Moi j’ai rien fait pour mériter ça. On m’a dit 'sale nègre' plusieurs fois, en me regardant dans les yeux et en me mettant des coups de poing. Je veux juste que ces trois personnes soient punies par la loi", a témoigné Michel, au micro de RTL.

Jeudi 26 novembre, les trois policiers concernés par l’affaire ont été suspendus. Il reste des points à éclaircir, mais les images de vidéosurveillance sont sans équivoque. Elles révèlent un déchaînement de violence. La scène se déroule dans l’entrée du studio d’enregistrement de Michel. Sur les images, on peut voir que trois policiers s’engouffrent à l’intérieur et infligent de nombreux coups de poing, de pieds et de matraque et visent essentiellement le visage de Michel.

