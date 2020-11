publié le 26/11/2020 à 13:30

Une nouvelle affaire de violences policières est apparue sur les réseaux sociaux jeudi 26 novembre. Les images d'une intervention de police dans un studio d'enregistrement parisien ont provoqué l'indignation. Sur la vidéo, diffusée par le site Loopsider, un producteur de musique est roué de coups par plusieurs policiers.

Ce producteur circule dans la rue à proximité de son studio situé dans le XVIIe arrondissement de Paris quand il aperçoit un équipage de trois policiers. Il décide de rentrer dans ses locaux car il ne porte pas de masque et sait qu'il est en infraction. Les agents s'engouffrent à leur tour à l'intérieur.

La suite est documentée par les images de surveillance du studio. La vidéo montre un véritable déchaînement de violence. La victime est rouée de coups de pieds, de poings, de matraques, essentiellement portés à la tête. L'homme tente à peine de se débattre et appelle "à l'aide" à plusieurs reprises.

Des coups violents et des insultes racistes

Sur les lieux, neuf artistes enregistrent un morceau au sous-sol. Après avoir entendu les cris, ils tentent de lui porter secours. L'un d'entre eux affirme avoir été traîné au sol. Une grenade lacrymogène est ensuite lancée à l'intérieur, pendant que des riverains filment l'intervention. Le producteur en ressort avec le visage tuméfié, ensanglanté et le crâne ouvert. Il obtient six jours d'ITT et assure avoir été traité de "sale nègre" à plusieurs reprises.

Une enquête pour faux en écriture publique a été ouverte. Les policiers ont indiqué dans leur procès verbal que le producteur de musique avait tenté de leur voler leurs armes pour s'en prendre à eux. Des déclaration démenties par la vidéo de surveillance. Le procureur a également demandé à l'IGPN d'enquêter sur cette affaire de violences.

Le parquet a quant à lui abandonné les charges contre le producteur. Celui-ci sera entendu par la police jeudi après-midi. Les trois policiers mis en cause seront eux interrogés la semaine prochaine.

