publié le 26/11/2020 à 14:58

Les images diffusées ce jeudi 26 novembre ont provoqué l'indignation. Le procureur de Paris Rémy Heitz a déclaré à l'Agence France-Presse qu'il demandait à la "police des polices" d'enquêter "le plus rapidement possible" sur le tabassage d'un producteur de musique samedi à Paris.

"C'est une affaire extrêmement importante à mes yeux et que je suis personnellement depuis samedi", a déclaré Rémy Heitz. "J'ai demandé à l'IGPN (Inspection générale de la police nationale, ndlr) de tout mettre en oeuvre pour que la lumière soit faite le plus rapidement possible". Une enquête a été ouverte mardi pour "violences" et "faux en écriture publique".

La victime a été rouée de coups par trois policiers et affirme également avoir entendu des insultes racistes, comme "sale nègre". Les agents avaient déclaré que l'homme avait tenté de dérober leurs armes pour s'en prendre à eux. Une version démentie par les images très violentes de vidéosurveillance du local.