Les professions de foi d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen

Le sujet de l'égalité femme-homme a été très peu abordé lors du débat de l'entre-deux-tours. Quatre jours avant que les Français ne retournent aux urnes, cette absence a été vivement critiquée, notamment sur les réseaux sociaux. En effet, les candidats n'ont ni abordé l'égalité des salaires, ni le harcèlement de rue, ni le congé paternité, ni le sexisme.

Dans son programme, Marine Le Pen propose 19 "livrets thématiques" mais aucun ne concerne l'égalité femme-homme. Elle n'y aborde jamais le congé paternité par exemple, dont l'allongement est demandé par certains collectifs et associations féministes.

En revanche, la candidate de Rassemblement National s'y exprime à propos des agressions dont sont victimes les femmes. Elle explique vouloir "protéger efficacement les femmes contre toutes les agressions dont elles sont victimes." Pour cela, elle souhaite imiter le système espagnol : "les ex-conjoint violents seront jugés dans des délais très brefs et les mesures de protection des victimes seront efficaces". Pour limiter les agressions sexistes, Marine Le Pen propose que "les personnes condamnées pour des faits qualifiés d'outrages sexistes par le Code pénal fassent l'objet d'une inscription au fichier des criminels et délinquants sexuels."

Lors du débat de l'entre-deux-tours, Les candidats ont tous les deux abordé le sujet du port du voile islamique. Marine Le Pen souhaite toujours l'interdire dans les lieux ouverts. Selon elle, "c'est défendre la République, défendre l'égalité entre les hommes et les femmes, défendre la cité que de s'opposer à ces islamistes par l'intermédiaire d'une loi qui les vise et qui ne vise qu'eux."

Que propose Emmanuel Macron ?

Emmanuel Macron, quant à lui, parle de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Dans le programme du président sortant, on peut voir qu'il considère que cette égalité s'obtiendra par le travail des Français. Il souhaite proposer "un pacte productif qui nous permet de gagner encore en force et en indépendance."

Emmanuel Macron affirme également dans son programme vouloir "une politique ambitieuse pour la santé des femmes", en se félicitant d'avoir rendu gratuite la contraception pour les femmes de moins de 26 ans.

En matière de sécurité, le président sortant explique vouloir mettre en place "le doublement de la présence des forces de l'ordre dans les transports aux moments critiques et le triplement de l'amande contre le harcèlement de rue."

Lors du débat de l'entre-deux-tours, Emmanuel Macron a fait un nouveau point sur le bilan de ces cinq dernières années. Il a notamment fait savoir que la lutte contre les féminicides serait, une nouvelle fois, au cœur de ses priorités.

Il y a aussi eu des échanges houleux à propos du port du voile dans l'espace public. Emmanuel Macron a assuré que si Marine Le Pen devenait présidente et l'interdisait, elle créerait une "guerre civile", exprimant ainsi clairement son opinion et ses intentions sur le sujet.

Enfin, le candidat à sa réélection a regretté "de ne pas avoir pu évoquer le sujet de l'égalité femmes-hommes" lors de ces deux dernières minutes de conclusion.