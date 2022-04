Présidentielle 2022 : que proposent Emmanuel Macron et Marine Le Pen sur le handicap ?

Lors du débat d'entre-deux-tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, les points communs entre les programmes ont été difficiles à trouver. Et pourtant il y en a eu. La question du handicap par exemple a presque mis les deux finalistes d'accord. La possibilité de "déconjugaliser" l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) fait finalement partie des programmes d’Emmanuel Macron comme de celui de Marine Le Pen.

La question de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) est assez ancienne. Avec un montant maximal de 904 euros mensuels, elle a pour objectif de compenser l’incapacité de travailler. Cependant, elle est versée sur critères médicaux et sociaux et ne concerne qu’une petite partie des personnes en situation de handicap.

En octobre, de nombreux membres de l'opposition avaient demandé "déconjugaliser cette aide" c’est-à-dire la calculer sans tenir compte des revenus du conjoint. La majorité avait alors rejeté l’individualisation de cette aide. Lors du débat de mercredi soir, Emmanuel Macron a confirmé son changement de position en faveur de cette proposition.

Combat commun aux deux candidats : l'accès aux lieux publics

Si les candidats ont évoqué le sujet de l'AAH, ce n'est pas la seule proposition qu'ils avancent sur la question du handicap. Emmanuel Macron comme Marine Le Pen promettent une plus grande accessibilité des lieux publics aux personnes en situation de handicap.



Dans le concret, Marine Le Pen souhaite que tous les établissements publics accueillant du public soient accessibles aux personnes en situation de handicap. Quant à lui, Emmanuel Macron souhaite créer un fonds d’accessibilité. Celui-ci sera piloté par les préfets et permettra d'accélérer la mise en accessibilité des commerces de proximité, écoles, collèges, lycées, voirie, transports.

Deux stratégies différentes pour réussir l'accompagnement des enfants handicapés

Sur son programme, on peut lire qu'Emmanuel Macron souhaite une augmentation du temps de travail des accompagnants des élèves en situation de handicap. Le candidat mentionne un contrat de 35 heures qui permettrait de les revaloriser et de mieux aider les enfants.

De son côté, Marine Le Pen souhaite que tous les enfants qui peuvent être scolarisés le soit, soit en milieu ordinaire ou en Unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS). La candidate assure que le nombre d’accompagnants des élèves en situation de handicap sera adapté aux besoins.

Des indemnités et revenus spécifiques pour les personnes en situation de handicap

Enfin, Marine Le Pen promet la création d'une indemnité spécifique de 300 € mensuels pour toute personne faisant le choix de vivre au domicile d’un proche dépendant. Cette indemnité pourra aussi concerner les personnes qui accueillent une personne dépendante pour se consacrer pleinement à son accompagnement.

Si le revenu universel, une proposition de la gauche, n'est toujours pas d'actualité, Emmanuel Macron veut offrir un coup de pouce et propose un revenu d’études pouvant aller jusqu’à 500 € par mois pour les étudiants en situation de handicap.