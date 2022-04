Présidentielle 2022 : les derniers instants de campagne sur le terrain pour les candidats

Emmanuel Macron était dans le Lot, à Figeac, pour son dernier meeting. Il a voulu finir en beauté dans tous les sens du terme. Pour faire de belles images de fin de campagne, les équipes de campagne du président sortant ont distribué des petits drapeaux français et européen aux milliers d'habitants venus l'écouter. Le président candidat, lui, n'a pris aucun risque : il a déroulé son programme comme d'habitude, en insistant cette fois-ci sur la santé, le grand âge et l'écologie. Il a surtout appelé une dernière fois à la mobilisation : "Rien n'est joué, et donc ce que j'attends de vous, dans les heures et les jours qui viennent et jusqu'à la dernière seconde à les convaincre, et le 24 avril sera le début d'une nouvelle époque exigeante, de combat, de bienveillance et d'ambition pour la France et pour l'Europe. Mais nous le ferons ensemble !"

On a presque retrouvé le président de 2017 et son fameux "parce que c'est notre projet !". Mais manifestement Emmanuel Macron a muri, il a préféré garder un peu de voix pour s'adresser aux français dimanche."

Marine Le Pen en bord de mer

Marine Le Pen, quant à elle, était entre la Somme et le Pas-de-Calais, à Berck. Elle y a fait une promenade en bord de mer, entourée de cerfs-volants et de baraques à frites. Marine Le Pen s'est offert un interminable bain de foule avec ses militants. La candidate a savouré le moment, faisant des photos souvenir et chantant avec ses militants. Le plus important était de sourire et de faire bonne figure alors que l'écart se creuse jours après jours dans les sondages.

Après une journée où elle a décliné les grands classiques de sa campagne, elle a tout de même lancé un tacle à Emmanuel Macron : "Il a confirmé la retraite à 65 ans. Les Français, avec Emmanuel Macron, vont donc en prendre pour perpette". C'était une tentative pour rassurer encore, jusqu'à la dernière minute, lors d'une visite dans un centre de rééducation. Elle y a abordé le sujet de l'expulsion des étrangers en situation de handicap, affirmant vouloir appliquer une "politique humaine et de bon sens".

Une dernière image d'une campagne de 8 mois, Marine Le Pen se perche à la portière de sa voiture, disant "merci, merci et à dimanche" à ses militants.