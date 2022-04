Présidentielle 2022 : Jean Castex ne prendra pas de jet pour aller voter

Le Premier ministre, visé par une polémique au premier tour, semble avoir retenu la leçon pour le second. Jean Castex a fait savoir qu'il rentrera de Prades à Paris via un vol commercial le dimanche 24 avril. Deux semaines plus tôt, il avait ce même trajet à bord d'un Falcon de la République, ce qui s'était retourné contre lui.

"J'ai utilisé les règles habituelles qui s'appliquent au Premier ministre", s'est défendu le Premier ministre à l'antenne de RTL juste après la polémique. "Le Premier ministre, il faut qu'il soit à Paris très vite s'il y a le moindre problème", a-t-il justifié.

Pour le second tour, Jean Castex n'utilisera pas de Falcon car il se trouvera déjà en Occitanie le dimanche 24 avril. "Je finis la campagne en Occitanie (…), donc dimanche je me rendrai directement à Prades et je pourrai remonter par l’avion de ligne, ce qui n’avait pas pu être possible la dernière fois", a-t-il déclaré dans les colonnes de L'Indépendant.