Présidentielle 2022 : le futur Premier ministre sera-t-il de gauche ou de droite ?

Emmanuel Macron va avoir besoin d'un nouveau premier ministre. il se laisse quelques jours pour trouver la perle rare. Pas de précipitation pour remplacer Jean Castex. Pas de nouveau locataire de Matignon à attendre avant la fin de la semaine, voire le début de la semaine prochaine, voire encore un peu plus tard. Un choix stratégique car il ou elle devra mener la bataille des législatives.

Le portrait robot ? "Quelqu'un qui lui ressemble et le comprenne tout de suite", avance un fidèle d'Emmanuel Macron. "Quelqu'un qui coche la case dialogue, fibre verte et si c'est une femme bingo" liste un actuel conseiller de Matignon.

Emmanuel Macron a déjà eu deux Premiers ministres venus de la droite. Alors faut-il continuer dans cette voie ? Pas forcément théorise un ministre : "il n'a plus besoin d'aller fracturer à gauche ou à droite, la poutre a tellement travaillé que la maison est tombée, il faut un bâtisseur, quelqu'un qui rassemble".

Les stratégies pour rééquilibrer le jeu politique

Un ministre de droite pourrait permettre à la majorité de gauche d'exister un peu plus parce que c'est une question d'équilibre. Jusqu'à maintenant, les Premiers ministres étaient plus marqués à droite. Ça peut permettre de se rééquilibrer puisque par la suite il y a les législatives. Donc chacun joue un rôle ou essaie de reprendre une part du pouvoir.

"Dans les noms qu'on entend circuler, il ne faut donc jamais oublier cette dimension des influences à l'intérieur de la majorité", conseille Olivier Bost. En 2017, Emmanuel Macron a fait le choix d'un Premier ministre de droite pour casser la droite. Aujourd'hui, les résultats du premier tour et du second tour rendent cette équation un peu plus compliquée et un peu plus difficile à résoudre. Ça peut aussi être quelqu'un du centre, voire de l'extrême centre.