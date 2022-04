Au surlendemain du verdict du second tour de l'élection présidentielle, les question d'alliances en vue des Législatives sont déjà sur la table. Parmi elles, Éric Zemmour est-il prêt à accepter de se mettre en retrait en cas d’accord avec Marine Le Pen ? "Ce n’est pas une question d’être en retrait, c’est que le chef de file, mécaniquement, est celui qui a le plus de voix, a assuré Marion Maréchal sur RTL, mardi 26 avril. Personne n’a contesté cela, personne n’a dit le contraire".

"Je suis surprise que cet argument, une fois de plus, tente d'être utilisé par certains cadres RN pour se détourner de l'essentiel et que l'on se retrouve à débattre dans une cours de récréation au lieu de regarder l'enjeu essentiel : si il y a des alliances entre Reconquête, le Rassemblement national et Debout la France, nous pouvons espérer obtenir à peu près a minima 148 députés, voire peut-être atteindre la majorité relative".

"Soit le but c'est simplement qu'il y ait des députés dans un groupe minoritaire qui ne pèsera pas sur l'agenda législatif, voire qui sera derrière le groupe d'extrême gauche composé par Mélenchon, c'est ce que donne les projections si il n'y a pas d'alliance du bloc national. Soit on essaye de monter d'un cran et on se donne les moyens d'essayer de faire en sorte que les idées nationales puissent peser à l'Assemblée nationale".