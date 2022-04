Qui dit investiture dit très souvent passation de pouvoir. On se souvient notamment de la poignée de main entre Nicolas Sarkozy et François Hollande sur le parvis de l'Élysée en 2012, ou encore celle 5 ans plus tard, entre François Hollande et son ancien ministre de l'Économie Emmanuel Macron.

Mais cette fois-ci, pas de traditionnelle passation de pouvoir puisqu'Emmanuel Macron a été réélu. Ce sera donc davantage une cérémonie de réinvestiture. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a ainsi précisé que le premier mandat du président sortant devrait prendre fin au plus tard le 14 mai.

La cérémonie devrait donc se dérouler avant cette date selon un protocole assez strict. Emmanuel Macron ne devrait pas traverser la cour d'honneur de l'Élysée mais descendre directement de ses appartements. Le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, prendra la parole, suivi par le grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur.

Honneurs militaires et coups de canon

Emmanuel Macron prononcera ensuite un discours avant de se rendre sur la terrasse du parc de l'Élysée où il recevra les honneurs militaires de la Garde Républicaine, avant un salut au drapeau et le retentissement de la Marseillaise. 21 coups de canon seront tirés aux Invalides comme le veut la tradition héritée de l'Ancien régime.

L'investiture pourrait également marquer un changement de gouvernement. En 2017, Emmanuel Macron avait nommé son Premier ministre Édouard Philippe au lendemain de son investiture, et le nouveau gouvernement encore 48 heures plus tard.

C'est la quatrième fois qu'un président se succède à lui-même sous la Ve République. Le dernier exemple remonte à 2002, où Jacques Chirac s'était contenté du strict minimum, renonçant à remonter à nouveau les Champs-Élysées à l'issue de la réception.