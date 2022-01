Un appel à "l'union des droites". Éric Zemmour poursuit sa stratégie, prônée depuis de nombreuses années, de fusionner l'électorat le plus à droite des Républicains avec celui du Rassemblement national.

Afin d'y parvenir, le candidat Reconquête chasse directement sur les terres des ses adversaires politiques. Objectif : obtenir des prises de guerre. Du côté des Républicains, l'ex-vice président du parti Guillaume Peltier a annoncé, sans surprise, son ralliement à Éric Zemmour. Au Rassemblement national, l'ancien identitaire Damien Rieu et les eurodéputés Jérôme Rivière et Gilbert Collard ont claqué la porte du parti.

Marine Le Pen a réagi à ses départs en s'en prenant aux méthodes d'Éric Zemmour. "Je trouve que, pour des gens qui vous expliquent toute la journée qu’ils vont sauver la France, ne pas être capable de décrocher son téléphone pour dire à la personne qui vous a fait élire, “j’ai pris la décision d’aller chez un concurrent” en pleine campagne présidentielle de surcroît, c’est vraiment déplorable", a-t-elle taclé.

Les regards se tournent vers Marion Maréchal

La théorie de l'union des droites est, depuis de nombreuses années, contestée par Marine Le Pen. À l'inverse, sa nièce Marion Maréchal y est favorable. Les propos d'Éric Zemmour et les ralliements dont il a bénéficié posent la question du choix de l'ancienne députée Front national du Vaucluse. Va-t-elle rejoindre à son tour le candidat Reconquête ? Va-t-elle prendre position en sa faveur pour l'élection présidentielle ?



Pour l'instant, cette dernière garde le silence. Le 14 novembre dernier, elle avait pris le soin de rappeler avoir "beaucoup de sympathie" pour Éric Zemmour tout en conservant des "fidélités et des loyautés" au sein du Rassemblement national.

Soutien de Marine Le Pen, le maire de Béziers Robert Ménard a estimé sur LCI que "si jamais ça continuait (les ralliements, ndlr), si demain Marion (Maréchal) se rangeait du côté d'Éric Zemmour, ce serait pour ce camp-là et pour le RN d'une autre ampleur". Tout un symbole.

Une union des droites est-elle possible ?

La stratégie de l'union des droites a-t-elle des chances d'aboutir ? Selon l'éditorialiste politique de RTL, Olivier Bost, "Éric Zemmour veut en finir avec cette digue morale érigée entre l’extrême droite et la droite pour l’empêcher d’accéder au pouvoir. Néanmoins, l’une de ses limites réside dans le fait qu'il tienne ce raisonnement des droites réconciliables en se situant à la droite la plus radicale ou la plus extrémiste".

Le candidat à l'élection présidentielle "propose de faire l’union en partant d’une extrémité, ce qui n’est pas le plus simple. D'autant que ces électorats sont forts peu conciliables. Il peut avoir un discours populiste mais pas pour autant populaire. Il ne va pas sur le terrain social, il ne parle pas à une part significative des électeurs de Marine Le Pen", souligne l'éditorialiste politique.

Pour les électeurs de Valérie Pécresse, "il y a une autre barrière : les outrances d’Éric Zemmour. Il choque avec les enfants handicapés qui pénalisent les autres enfants en classe ou avec le maréchal Pétain qui aurait sauvé des juifs. Des électeurs, qui peuvent partager une part de ses idées sur l’immigration notamment, sont effrayés par un candidat sulfureux et sans limite. Pour réaliser l'union des droites, Éric Zemmour aura besoin de ralliements autrement plus costauds et plus nombreux", explique-t-il.