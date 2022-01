INVITÉ RTL - Présidentielle 2022 : "Zemmour est incapable de s'adresser aux gens modestes", fustige Robert Ménard

Robert Ménard et Éric Zemmour en octobre dernier

Alors que Marine Le Pen et Éric Zemmour se livrent une guerre sans merci sur le front de la droite nationaliste, Robert Ménard, le maire de Béziers, a pris la défense de celle qu'il soutient depuis le début de la campagne présidentielle ce dimanche sur RTL, estimant qu'Éric Zemmour, "est incapable de s'adresser aux gens modestes", contrairement à Marine Le Pen.

"Éric Zemmour est incapable, et je choisis bien mon mot, incapable, de s'adresser aux gens modestes, le peuple d'en bas", a-t-il martelé, affirmant qu'il n'avait "pas d'empathie pour eux, alors que la candidate du Rassemblement national a cela "en elle".

Le maire de Béziers a également regretté que le polémiste et ancien journaliste se serve à répétition "du débat raté de 2017 face à Emmanuel Macron" pour décrédibiliser Marine Le Pen :"Ce n'est pas gentil, et quand il dit qu'elle aime les chat et que lui il aime les livres... Quel mépris", a-t-il déploré.