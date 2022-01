"Vous voulez savoir contre quoi je me bats ? Allumez votre télévision, regardez M6.

#ZoneInterdite." "Certains se demandent pourquoi je suis si ferme. Je leur réponds : regardez #ZoneInterdite ! Regardez le réel. Mesurez l’ampleur de l’islamisation de notre pays avec la complicité de certains élus." Voici ce qu'a tweeté Éric Zemmour dimanche 23 janvier lors de la diffusion d'un documentaire consacré au "danger de l'islam radical" dans Zone interdite sur M6.

Le candidat à l'élection présidentielle a profité de l'émission pour dévoiler son "Programme islam", suivi du message "Nous allons reconquérir la France". Un programme divisé en trois axes : imposer la discrétion, stopper l'endoctrinement et empêcher les influences étrangères.

Pour "imposer la discrétion", Éric Zemmour propose d'interdire le port du voile islamique dans l'espace public et d'interdire la construction de minarets et de mosquées imposantes. Pour "stopper l'endoctrinement", il veut assurer la fermeture définitive des lieux de promotion du jihad et interdire les "Frères musulmans" et toute mouvance liée. Enfin pour "empêcher mes influences étrangères", le candidat souhaite imposer un strict contrôle des imams et des financements étrangers et expulser systématiquement tous les étrangers pouvant représenter une menace pour l'ordre public, en particulier les fichés S.