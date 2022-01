Présidentielle 2022 : Gilbert Collard est "un mercenaire politique", déplore Louis Aliot

L'eurodéputé d'extrême-droite Gilbert Collard annoncera son ralliement à Éric Zemmour samedi 22 janvier, lors d'un déplacement du candidat à Cannes, un ralliement qui fait grandement réagir à droite, à 79 jours de la présidentielle. "On discute depuis très longtemps de la situation politique et on a le même diagnostic depuis longtemps", a réagi Éric Zemmour.

Ce samedi matin, Louis Aliot, membre du Rassemblement national, n'est pas surpris de cette décision. "Je ne parle plus à Gilbert depuis déjà longtemps. Il fait partie des gens qui sont des mercenaires politiques et qui jouent. Parce qu'il joue en fait, ça l'amuse beaucoup mais il ne se rend pas compte qu'au sein du peuple, les gens ne rigolent pas".

"Électoralement parlant, ça fera pchit, comme aurait dit le président Chirac. Ça fait partie du personnage, la trahison fait partie de son personnage", conclut-il.