Présidentielle 2022 : "On a le même diagnostic depuis longtemps" avec Collard, dit Zemmour

C'est à Cannes qu'Éric Zemmour passe sa journée de samedi pour relancer sa campagne. Un grand meeting est annoncé dans la soirée, où il compte réunir 4.000 personnes et surtout concrétiser un ralliement important, celui de l'eurodéputé Gilbert Collard. Éric Zemmour s'en félicite.

"On discute depuis très longtemps de la situation politique et on a le même diagnostic depuis longtemps. Mme Pécresse parlait de deux droites irréconciliables. Eh bien, moi, je suis le seul à pouvoir les réconcilier", dit-il. Selon Éric Zemmour, Valérie Pécresse "ne veut pas les réconcilier parce qu'elle ne veut pas au nom du cordon sanitaire de l'électorat du Rassemblement national. Et Mme Le Pen ne peut pas les réconcilier parce qu'aucun électeur de LR ne veut voter pour elle. Je suis le seul et monsieur Collard incarne ça, comme Jérôme Rivière, comme Guillaume Peltier, comme Philippe de Villiers".

"Tous ces gens viennent d'origines politiques différentes, de familles politiques différentes, mais ils sont d'abord animés par le même diagnostic que je vous fais et deuxièmement, ils mettent leur pays, la France, avant leur parti. Il va y en avoir d'autres, vous verrez, tous les politiques qui mettent leur pays avant leur parti me rallieront", dit-il.