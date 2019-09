publié le 20/09/2019 à 09:13

L’affiche de 2022 de la prochaine élection présidentielle a commencé à se dessiner. Trois personnalités politiques de premier plan y pensent, en parlent, et s’y voient déjà.

Marine Le Pen y pense déjà très très fort. Elle balise ses thèmes de campagne et prépare son duel contre Emmanuel Macron. La présidente du Rassemblement national pousse notamment cette idée de localisme contre tous les bouleversements de la mondialisation. Marine Le Pen s’est dite prête à être candidate si son parti la désigne.

Cette stratégie a été totalement validée par le chef de l’état. Lundi soir face aux parlementaires de sa majorité, il a annoncé que son adversaire était le Front National.

Emmanuel Macron est déjà en campagne. Là où nos précédents présidents faisaient durer le suspens jusqu’aux derniers mois de leur mandat.

Quand Emmanuel Macron parle d’immigration notamment, c’est bien pour viser un électorat populaire qui risque de lui faire défaut et pour sortir de l’image du Président des riches et des élites.

Xavier Bertrand refuse le duel Le Pen-Macron

Enfin, celui qui ne veut pas de ce duo annoncé, c’est Xavier Bertrand. Il l’a dit hier soir : la présidentielle, il y pense. En tout cas, il prépare son trou de souris, cet espace entre le Rassemblement National et La République En Marche, qui s'est réduit à presque rien. Mais Xavier Bertrand refuse ce duel que veulent déjà installer Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Pour le président de la région des Hauts-de-France, ça revient à nous priver de débat démocratique. Et il a raison.

Hier-soir, il a travaillé son profil de candidat plus social qu’Emmanuel Macron. À ses yeux, la réforme des retraites est injuste, hypocrite et dangereuse. Il se veut plus proche des gens, de leur soucis, et ne veut pas être, dit-il, "dur avec les plus fragiles".

3 candidats presque établis pour 2022

Enfin, il n’a pas fait dans la surenchère écolo. Avec tout ça, Xavier Bertrand appelle à "une nouvelle société" à 30 mois de l'élection présidentielle.



Si cela ressemble à une aventure solitaire, ne nous méprenons pas. Que ce soit dans les rangs du pouvoir, autour d’Emmanuel Macron, ou chez ses anciens amis des Républicains, on dit souvent de Xavier Bertrand que c’est un malin. Mais attention., Xavier Bertrand avait déjà dit, après 2012, qu’il pensait à la présidentielle et il ne s'était pas présenté.



Alors oui, nous avons déjà 3 candidats à la présidentielle pour 2022, dont le Président de la République. C’est la malédiction du quinquennat, les présidents en place ne pensent qu’à la présidentielle.