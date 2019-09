Emmanuel Macron estime que Xavier Bertrand est "son véritable adversaire à droite"

publié le 17/09/2019 à 14:27

Un adversaire politique ? Xavier Bertrand effectue sa rentrée dans une émission politique, diffusée sur France 2, jeudi 19 septembre. Il y débattra face à Jordan Bardella, eurodéputé Rassemblement national. Une rentrée politique qui sera attentivement scrutée par Emmanuel Macron.

Selon Le Journal du Dimanche, le président de la République est attentif aux déclarations du président de la région des Hauts-de-France. Même s'il "ne faut pas avoir peur de Xavier Bertrand, il n'en mérite pas tant ! Sans compter que ce serait un tort d'enterrer Laurent Wauquiez", selon un visiteur du chef de l'État dont le journal rapporte ses propos.

Pour Emmanuel Macron, il ne fait aucun doute que "son véritable adversaire à droite", c'est l'ancien membre des Républicains. Un ministre confie au JDD : "Bertrand est celui qu'il surveille le plus, et depuis longtemps. Il considère qu'il a eu l'instinct et le cran de quitter Les Républicains au bon moment et qu'il a été bien avisé de choisir une stratégie de construction à l'extérieur des partis, comme lui-même l'a fait".