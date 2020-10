publié le 13/10/2020 à 09:01

Jean-Luc Mélenchon est sur le point d'annoncer sa troisième candidature à l'élection présidentielle selon nos informations. Adrien Quatennens, coordinateur de la France Insoumise, est revenu sur ce secret de polichinelle. "Jean-Luc Mélenchon a donné son calendrier, il a dit qu'il consultait ses amis au mois d'octobre et qu'il donnerait une décision sans doute à la fin du mois ou le mois prochain," confirme Adrien Quatennens.

Parmi ce qui pourrait être un frein à l'élection du leader de la France Insoumise, son âge. Jean-Luc Mélenchon aura 71 ans lors de la prochaine élection présidentielle en 2022. Mais pour le coordinateur du parti, ce n'est pas une question. "Je pense qu'en ayant choisi un homme de moins de 40 ans, ils ont peut-être vu le résultat. C'est une question de volonté, d'expérience," affirme Adrien Quatennens.

"Compte tenu du programme qu'il a défendu en 2017 et que nous remettons en circulation, compte tenu de son expérience, des équipes expérimentées que nous avons formées autour de lui, Jean-Luc Mélenchon est le bon candidat", confie-t-il. Face à l'abstention de masse, qui touche d'abord les jeunes, les milieux populaires, les employés et les ouvriers, "je crois que le nom de Jean-Luc Mélenchon a une capacité propulsive beaucoup plus importante que beaucoup des noms dont on parle en ce moment dans les médias," conclut le coordinateur de la France Insoumise.