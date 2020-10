publié le 09/10/2020 à 08:01

Matthieu de Laubier est prêtre. Farid Abdelkrim est humoriste, musulman, et défend un islam tolérant. Philippe Darmon est chantre dans une synagogue. Ces trois hommes de confessions différentes ont été réunis par Fati Amar et François Troller -qui ont perdu des amis dans les attaques du Bataclan- pour un projet musical : ils forment aujourd'hui le groupe Ensemble.

Ensemble, c'est leur nom, mais c'est aussi ce qui définit le mieux les valeurs qui les rassemblent. "On a des fois très différentes mais on professe un Dieu unique et par définition nous sommes tous frères", explique Matthieu de Laubier sur RTL. "La fraternité, c'est une conquête. Le chant est un lieu de fraternité. On est différents, on a des voix différentes, mais on est capable de faire un bel unisson."

Le respect est aussi une valeur fondamentale dans le projet de Matthieu, Farid et Philippe. L'objectif est aussi, à travers cet album, de donner l'exemple aux jeunes générations. En acceptant de participer à cet album, Philippe Darmon s'est d'ailleurs dit : "Si on arrive à présenter au public une image de trois personnes de religions différentes avec des projets communs, ensemble, on montre justement ce côté universel et commun qui peut éventuellement aider les jeunes à respecter (leur) prochain."

L'album Liberté du groupe Ensemble est disponible depuis ce vendredi 9 octobre.