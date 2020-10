et Marie-Pierre Haddad

Lyon, Grenoble, Saint-Étienne et Lille sont passées depuis, le 10 octobre, en "zone d'alerte maximale". Ces villes rejoignent ainsi Paris, Aix-Marseille, et la Guadeloupe. Les nouvelles contaminations (plus de 16.000 au cours des dernières 24 heures, près de 27.000 la veille) ne cessent d'augmenter, de même que les admissions en réanimation (1.483 patients au total dimanche, un record depuis mai).

Invité à l'antenne de RTL ce lundi 12 octobre, le maire LR de Saint-Étienne Gaël Perdriau critique la méthode employée par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus. "Le gouvernement ne nous laisse pas faire (...) Je pense que les décisions prises sont faites pour cacher l'insuffisance de l'État à l'hôpital", dénonce-t-il.

Actuellement, "130 personnes atteintes de la Covid-19 sont hospitalisées, dont 26 en réanimation" à Saint-Étienne, explique Gaël Perdriau qui rappelle qu'au plus fort de la crise "plus de 500 personnes étaient hospitalisées dont 180 en réanimation". "L’hôpital devrait être en capacité de soigner toutes les personnes qui s'y présentent, quelle que soit la maladie. Aujourd'hui, on décale certaines opérations, comme dans toutes les grandes villes qui ont déclenché le plan blanc", ajoute-t-il.

Le maire Les Républicains de Saint-Étienne poursuit sa charge contre le gouvernement : "Depuis 2017, Emmanuel Macron a présenté trois plans hôpitaux, il n'en a achevé aucun".