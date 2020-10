publié le 13/10/2020 à 06:44

Ce serait donc la 3e tentative de Jean-Luc Mélenchon après deux échecs en 2012 et 2017. Ce sont certaines rencontres récentes qui semblent avoir décidé pour de bon le patron de la France insoumise a présenter sa candidature pour la présidentielle de 2022. Celle-ci est prévue sans doute fin octobre début novembre selon nos informations.

Des rencontres parfois surprenantes, comme avec un économiste au profil original, à la fois jésuite et écologiste Gaël Giraud, le jeune romancier Édouard Louis, venu d'un milieu défavorisé ou encore le célèbre professeur Raoult. Soucieux de redorer son image, abîmée par les perquisitions houleuses, Jean-Luc Mélenchon apprécie à sa juste valeur, le coup de pouce que Lionel Jospin, croisé par hasard dans un train, lui apporte dans son dernier livre.

Autre atout pour le chef de file des Insoumis, une équipe de députés de plus en plus connue du grand public. "On peut former un gouvernement", se flatte l'un d'eux. Ce sera utile pour se démultiplier car, Covid oblige, le tribun devra sans doute réduire les grands meetings.

À écouter également dans ce journal

Vacances scolaires - Le gouvernement assure que les Français peuvent réserver leurs vacances de la Toussaint car il y aura des annulations gratuites, selon les annonces faites par les professionnels du secteur lundi 12 octobre à Matignon.

Santé - Ce mardi 13 octobre marque le lancement de la campagne de vaccination contre la grippe. Olivier Véran, le ministre de la Santé, l'a rappelé jeudi dans un point presse. Les personnes vulnérables au virus de la grippe doivent se faire vacciner.

États-Unis - 10 millions d'Américains ont déjà voté par courrier, en vue de l'élection présidentielle du 3 novembre, un record alors que beaucoup d'électeurs ne souhaitent pas se déplacer en raison de l'épidémie de Covid-19.