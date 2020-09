publié le 17/09/2020 à 13:37

La CGT, FSU et Solidaires se mobilisent contre les suppressions d’emplois au moment où se multiplient des restructurations et des plans sociaux. À Marseille, Jean-Luc Mélenchon s'insurge.



"Nous sommes dans un scandale total. Ces gens se gorgent d'argent, on leur donne un tas de subventions, ils distribuent de l'argent aux actionnaires puis ils virent les gens. C'est inacceptable ! Mettez-vous à la place des gens qui apprennent qui sont virés après qu'on leur ait dit que leur entreprise a eu des millions et des millions, c'est insupportable. Je pense que tous ceux qui ont reçu de l'argent de public et qui virent des gens, ils rendent l'argent", affirme-t-il.

"On saupoudre de l'argent un peu partout, il n'y a aucune cohérence. Il y a deux manières de gérer une crise : d'abord s'affoler puis l'autre c'est de dire maintenant qu'il y a tout cet argent sur la table, essayons de lancer les bonnes filières de production", explique Jean-Luc Mélenchon au micro de RTL.

Précisons que, selon le gouvernement, aucune aide publique française n'a été accordée à Bridgestone.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Le ministre de la Santé Olivier Véran va de nouveau monter en première ligne ce jeudi à 17h pour détailler la politique anti-Covid du gouvernement.

IVG - Les corapporteuses Marie-Noëlle Battistel et Cécile Muschotti ainsi Marie-Pierre Rixain ont plaidé pour un allongement des délais afin de garantir une vraie "liberté de choix" et préserver la santé des femmes qui recourent à l’IVG.

Tour de France - Après le difficile Col de la Loze hier, le peloton enchaîne avec 4.000 mètres d'ascension au programme ce jeudi 17 septembre entre Grenoble et Méribel.