Présidentielle 2022 : Hollande "le brave tonton qu'on invite au mariage", réagit un auditeur

Face à des lycéens de Seine-Saint-Denis, François Hollande a déclaré que "pour l'instant, je ne suis pas candidat [...] mais comme ça ne va pas bien, on pourrait se dire 'est-ce qu'une candidature de plus serait utile ?' Je ne sais pas, je ne pense pas, mais un ancien président peut très bien refaire de la politique." Une petite phrase qui n'a pas manqué de faire réagir, notamment Anne Hidalgo au micro de RTL ce lundi 24 janvier : "François Hollande a fait preuve de beaucoup d'humour devant ces élèves de seconde".

Didier, habitant de la Tranche-sur-Mer, est lui aussi revenu sur cette sortie de l'ancien président dans Les Auditeurs ont la parole. "Comme dirait Laurent Fabius c'est Monsieur Petite blague. C'est la meilleure blague qu'il nous ait fait. C'est hilarant, a-t-il commenté en riant. Comment voulez-vous l'aimer ? C'est le brave tonton qu'on invite pour raconter des trucs aux mariages", a-t-il poursuivi.

"Il est sympa, il est gentil mais bon qu'est ce qu'il a amené à la France pendant 5 ans ? Il a fait l'inverse de tout ce qu'il avait dit qu'il ne ferait pas", se souvient Didier, qui prend des exemples. Moi président, j'essaierais d'avoir un comportement exemplaire. Scooter, Julie Gayet. Moi président, je ne me mêlerais pas de nommer des gens à des postes. Delphine Ernotte, qui ne veut plus voir les hommes blancs de plus de 50 ans à la télévision".

"Il n'a aucun charisme, c'est le plus mauvais président qu'on ait jamais eu, selon Didier. Je ne vois pas ce qu'une troisième candidature pourrait amener à la gauche. Ca devient pitoyable", a-t-il conclu.