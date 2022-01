INVITÉE RTL - Présidentielle 2022 : Hollande candidat ? "Il a beaucoup d'humour", réagit Hidalgo

"Pour l'instant je ne suis pas candidat, tu as remarqué. (...) Et comme ça ne va pas bien, c'est vrai qu'on pourrait se dire : est-ce qu'une candidature de plus serait utile ?" (...) Un ancien président peut très bien refaire de la politique et, c'est arrivé, être candidat à l'élection présidentielle".

La réponse de François Hollande à un lycéen a fait beaucoup de bruit ces derniers jours. Lors d'une rencontre avec des élèves diffusée dimanche soir par France 3, l'ancien président de la République a évoqué une prochaine prise de parole.

Invitée au micro de RTL ce lundi 24 janvier, Anne Hidalgo a déclaré ne pas vouloir "commenter les petites phrases, même celles de François Hollande". Selon la candidate socialiste à la présidentielle, "François Hollande a beaucoup d'humour". Par ailleurs, elle a fait remarquer qu'elle voit "régulièrement" l'ancien président de la République.